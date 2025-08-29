Fundo pretende investir valor bilionário pela SAF do Fluminense

O fundo que a Lazuli Partners está estruturando para comprar a SAF do Fluminense promete investir R$ 6 bilhões no futebol tricolor nos próximos anos. O montante terá a finalidade para compra de jogadores até a completa modernização do Centro de Treinamento de Xerém. A informação é do colunista Lauro Jardim, do “O Globo”.

Ainda de acordo com a informação, o Lazuli indicará o CEO e o diretor financeiro da SAF na próxima semana, quando será a apresentação do documento. No entanto, só vai virar realidade se o quadro de sócios do clube aprová-lo. A previsão é que a votação ocorra entre dezembro e janeiro.

O fundo de 15 torcedores será o sócio majoritário da SAF, com a associação na condição de minoritária. Assim, caso os conselheiros aprovem a venda, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, terá papel relevante na gestão da nova empresa, provavelmente no cargo de CEO da SAF.

Entre os torcedores, existem nomes conhecidos, segundo Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. Fazem parte da lista, o controlador do BTG Pactual, André Esteves; o diretor-geral da Frescatto, Thiago De Luca; o co-fundador do Absoluto Partners, José Zitelmann; e integrantes da família Almeida Braga, da Icatu Seguros.

Busca por resultados esportivos

O foco será nos resultados esportivos antes da busca por retorno financeiro. Além disso, haverão obrigações por parte dos investidores, com foco em um aporte relevante de dinheiro no momento da compra e outros pagamentos nos primeiros anos.

A proposta também prevê a quitação do passivo acumulado pelo clube, que encerrou 2024 com R$ 865 milhões em dívidas. Em seguida, serão discutidos outros parâmetros, como ter uma das maiores folhas salariais do país. A base tricolor, o CT de Xerém e o futebol feminino também entrarão na nova empresa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.