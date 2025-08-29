Flamengo busca retomar negociações para renovar com Arrascaeta

O Flamengo busca retomar as conversas com o meio-campista Giorgian de Arrascaeta para a renovação de seu contrato. O objetivo do clube é estender o vínculo, que atualmente vai até dezembro de 2026. A iniciativa visa garantir a permanência de um dos jogadores mais importantes do elenco, peça-chave nas conquistas recentes. A informação incial foi do “ge”.

A negociação deverá envolver discussões sobre o salário e outros termos, com a expectativa de que ambas as partes cheguem a um acordo que atenda aos objetivos financeiros do clube e às ambições de carreira do jogador.

Nas conversas iniciais, Arrascaeta deixou claro que deseja uma valorização financeira e um contrato com validade até o final de 2028 (três anos e meio), com flexibilidade de negociação quanto à duração. A resposta negativa com paralisação das conversas, aliás, pegou o uruguaio de surpresa. Do outro lado, o Flamengo sinalizou pela extensão por mais um ano (até o fim de 2027) com aumento salarial.

A ideia da diretoria do Flamengo era resolver a renovação logo após a participação no Mundial de Clubes. No entanto, a condução do processo afastou uma resolução. Internamente, entende-se que a nova gestão não pretende fazer força para segurar o camisa 10 após o fim de seu contrato.

Arrascaeta, ídolo do Flamengo

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Arrascaeta, aliás, superou a marca de 300 jogos pelo clube. Ele se tornou uma peça fundamental na equipe, contribuindo significativamente para as conquistas do time. Além disso, o uruguaio ajudou o clube a levantar 18 troféus, incluindo duas Libertadores e duas Copas do Brasil. A trajetória do camisa 10 tem momentos de brilho e sucesso, consolidando sua posição como um dos ídolos da torcida.

Nesta sexta-feira, Arrascaeta recebeu uma homenagem especial do Flamengo, no Ninho do Urubu. O meia, afinal, se tornou o jogador com mais assistências da história do Campeonato Brasileiro, ultrapassando nomes lendários do futebol nacional.

