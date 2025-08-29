Pisa x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

A segunda rodada do Campeonato Italiano terá sequência neste sábado (30/8), quando Pisa e Roma duelam na Arena Garibaldi, a partir das 15h45 (de Brasília). A partida representa o retorno do Pisa a um jogo como mandante na Serie A, já que não atua na elite italiana desde 1990/1991. Dessa forma, vamos descobrir como chegam os times para a partida deste sábado.

Como chega o Pisa

Caçula desta edição, o Pisa volta a receber um jogo de Serie A italiana após 34 anos. A equipe, treinada pelo tetracampeão mundial Alberto Gilardino, vem de um início de temporada animador.

Isso porque o time da cidade da famosa torre italiana não perdeu ainda em seus dois compromissos realizados até aqui em 2025/26. A estreia foi com empate contra o Cesena, mas vitória nos pênaltis, avançando na Copa da Itália. Depois, visitou a forte equipe da Atalanta e voltou com um empate por 1 a 1 na abertura do Campeonato Italiano.

Como chega a Roma

A Roma, por sua vez, vem animada pela grande contratação do técnico Gian Pero Gasperini, que fez excelente trabalho na Atalanta. Além disso, o ala Wesley chegou com o pé direito, já que anotou o gol da vitória dos Gialorossi na estreia da temporada: 1 a 0 sobre o Bologna.

O time, porém, não poderá contar com Leon Bailey, outro reforço para 25/26. Poucas horas após seu anúncio, sofreu uma lesão na coxa direita, que o tira de ação por três semanas. É possível que Gasperini mantenha Ferguson como titular, com o centroavante Dovbyk seguindo no banco de reservas.

PISA x ROMA

Campeonato Italiano 2025/26 – 2ª rodada

Data-Hora: 30/8/2025, sábado, 15h45 (de Brasília)

Local: Romeo Anconetani (Arena Garibaldi), em Pisa (ITA)

PISA: Semper; Calabresi, Caracciolo e Canestrelli; Toure, Aebischer, Marin e Angori; Moreo e Tramoni; Meister. Técnico: Alberto Gilardino

ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini e Ndicka; Wesley, Cristante, Kone e Angelino; Dybala e El Shaarawy; Ferguson (Dovbyk). Técnico: Gian Piero Gasperini

Árbitro: Giuseppe Collu (ITA)

Assistentes: Dario Cecconi (ITA) e Marcello Rossi (ITA)

VAR: Francesco Meraviglia (ITA)

Onde assistir: Disney+ Premium

