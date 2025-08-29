Botafogo encaminha venda de John ao futebol inglês

O Botafogo está acertando a venda de seu goleiro titular, John, ao Nottingham Forest (ING). O goleiro de 29 anos, que ficou por detalhes de acertar com o West Ham, também da Inglaterra, no começo do mês, tem acordo fechado para jogar no futebol inglês.

As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, em publicação nesta sexta-feira (29/8). De acordo com o italiano, John chegará neste fim de semana à Inglaterra para realizar exames médicos e, assim, finalizar sua transação. Os valores, porém, não foram divulgados.

LEIA MAIS: Comitê da CBF dá parecer sobre polêmica em Vasco x Botafogo

O arqueiro já esteve bem próximo de acertar sua saída do Botafogo anteriormente. Foi no começo de agosto, quando o West Ham realizou proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões na cotação à época). Na ocasião, no entanto, John voltou atrás com o desejo de atuar na Europa, permanecendo no Glorioso visando chances na Seleção Brasileira.

Não à toa, o Mais Tradicional foi atrás de um substituto e colocou em espera um possível empréstimo do reserva Léo Linck ao futebol saudita. Assim, contratou o experiente goleiro Neto, ex-Barcelona, Arsenal e Bournemouth (ING). Caso John feche seu ciclo com o Fogão, Neto poderá, enfim, realizar sua estreia na meta botafoguense.

No Nottingham, reencontrará antigos companheiros, como o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus. Os três estiveram juntos na campanha do Botafogo no Mundial de Clubes, onde o clube passou pelo “grupo da morte” para chegar às oitavas de final – fase em que encerrou sua empreitada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.