Cruzeiro aumenta proposta por atacante do Besiktas e acelera por contratação

Nesta sexta-feira (29), a diretoria do Cruzeiro aumentou a proposta por 50% dos direitos econômicos do atacante Keny Arroyo, do Besiktas, da Turquia. O clube espera uma resposta até, no máximo, terça-feira, quando a janela de negociações no Brasil se encerra. O time turco, inclusive, caiu recentemente na Conference League, na Europa.
Mesmo assim, o Cruzeiro mantém certa cautela. O Besiktas demitiu Ole Gunnar Solskjaer e, com a mudança no comando, o novo técnico pode optar por utilizar Arroyo e avaliar melhor o elenco. Já os agentes do jogador garantem que a intenção é ele atuar no futebol brasileiro. O equatoriano, convocado com frequência para a seleção do seu país, busca mais minutos em campo para conquistar espaço visando ao Mundial de 2026.
VEJA: Convocada, dupla do Cruzeiro faz a diferença em campo
As negociações giram em torno de 6 milhões de euros, valor próximo ao que o Besiktas pagou ao Independiente del Valle no ano passado. No Cruzeiro, Arroyo reforçaria um setor que já conta com várias opções, entre elas o artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, além de Gabigol e Lautaro Díaz. O time mineiro segue vivo em duas competições.
Números do provável novo atacante do Cruzeiro
Canhoto de origem, Arroyo atua pelo lado direito do ataque, destacando-se pela velocidade e pelo drible. Com apenas 19 anos, já soma 63 jogos como profissional: 14 pelo Besiktas e 39 pelo Del Valle. No clube equatoriano, deu oito assistências e marcou quatro gols.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.