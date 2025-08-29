Cristiano Ronaldo marca, João Félix anota hat-trick, e Al-Nassr goleia na estreia no Sauditão

O Al-Nassr iniciou sua trajetória no Campeonato Saudita com o pé direito. Nesta sexta-feira (29), a equipe de Jorge Jesus não teve problemas para golear o Al-Taawon, fora de casa, por 5 a 0, na primeira rodada da competição. De pênalti, Cristiano Ronaldo deixou o dele. Mas o destaque foi João Félix, que anotou um hat-trick. Kingsley Coman completou o marcador.

O resultado deixa o Al-Nassr provisoriamente na liderança da competição, com três pontos, junto de Al-Khaleej, Al-Hilal, Al-Ettifaq e Al-Ahli, que também venceram na rodada. No entanto, o time de CR7 leva vantagem no saldo de gols.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Saudita somente após a Data Fifa. No sábado (13), o Al-Taawon visita o Al-Okhdood, às 12h45 (de Brasília). No dia seguinte, o Al-Nassr recebe o Al-Kholood, às 15h.

Al-Nassr não tem problemas durante todo o jogo

O Al-Nassr controlou o primeiro tempo com grande posse de bola, que chegou em determinados momentos a 70%. Apesar disso, quem teve a primeira chance foi o time da casa com Roger Martínez, que cabeceou com muito perigo no início. Logo em seguida, João Félix abriu o placar para os visitantes. Ele aproveitou assistência do brasileiro Ângelo e finalizou no cantinho.

Cristiano Ronaldo iniciou a segunda etapa querendo deixar a sua marca. Assim, com menos de três minutos, finalizou duas vezes, uma para defesa do goleiro e outra para fora. Em seguida, após cruzamento, a bola pegou na mão do zagueiro. Dessa maneira, o camisa 7 e capitão do Al-Nassr bateu bem, deslocou o goleiro e ampliou o marcador, chegando a 940 gols na carreira.

No minuto seguinte, o Al-Nassr chegou ao terceiro. Após lançamento do goleiro, Kingsley Coman ganhou na corrida dos zagueiros e cabeceou por cobertura para fazer um golaço. A equipe de Jorge Jesus seguiu em cima, tentando aumentar o placar e teve algumas chances. O quarto gol veio aos 22 minutos novamente com João Félix, que finalizou com força e precisão após passe de Mané. Ângelo, por sua vez, acertou o travessão em lindo chute de fora da área.

O jogo era mesmo de João Félix. O atacante português aproveitou finalização de Cristiano Ronaldo que desviou na zaga e marcou o seu terceiro na partida, o quinto do Al-Nassr, que já mostra o dedo do técnico Jorge Jesus ainda na primeira rodada do Sauditão.

Outros resultados

Al-Hilal 2 x 0 Al-Riyadh

Al-Ahli 1 x 0 Neom SC

Al-Ettifaq 2 x 1 Al-Kholood

Al-Shabab 1 x 4 Al-Khaleej

