Atlético avalia nomes de Sampaoli e Zubeldía para assumir o time

O técnico Cuca não resistiu à derrota para o Cruzeiro, o jogo de das quartas de final da Copa do Brasil, e a diretoria o demitiu dois dias depois. Rapidamente, o Atlético iniciou a busca por um novo comandante, e três nomes surgem como favoritos: Jorge Sampaoli, Pedro Caixinha e Luis Zubeldía. Os dois últimos deixaram Santos e São Paulo em 2025, respectivamente, enquanto o argentino dirigiu o Galo há cinco anos.

Com o calendário apertado e ainda vivo em três competições, o clube corre para definir logo o substituto, já que a intenção é que o novo técnico comece a trabalhar na próxima semana. Entre o duelo contra o Vitória, no Barradão, e o jogo de volta contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o time terá pouco mais de sete dias para ajustes e para tentar reverter a desvantagem de 2 a 0.

Se dependesse somente da torcida, Sampaoli voltaria ao futebol brasileiro e reassumiria o Atlético. Em 2020, ele deixou boa impressão no clube, que terminou entre os primeiros colocados do Brasileirão. Na prática, montou a base que venceria a edição seguinte sob o comando de Cuca e com a chegada do ídolo Hulk. Porém, seu método de trabalho e como deixou o Galo não agradam à diretoria.

O outro argentino da lista é Luis Zubeldía, que saiu do São Paulo durante a pausa do Mundial de Clubes já desgastado com a torcida e pressionado por melhores resultados. Considerado um técnico jovem, ele conquistou a Sul-Americana há três anos, torneio onde o Atlético ainda sonha com o título inédito.

Atlético no Brasileirão

Por fim, o português Pedro Caixinha também aparece como opção. Ele fez bom trabalho no Bragantino, mas teve passagem ruim pelo Santos, onde comandou a equipe em apenas três jogos no Brasileirão atual.

Enquanto isso, antes da definição do novo técnico, Lucas Gonçalves, auxiliar fixo do clube, deve assumir interinamente. Ele terá a missão de pontuar contra o Vitória, fora de casa. No momento, o Atlético ocupa a 12ª colocação da tabela, com 24 pontos, e soma três jogos sem vencer: empate com o Vasco e derrotas para Grêmio e São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook