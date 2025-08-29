Palmeiras anuncia a contratação do meia Andreas Pereira

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (29) a contratação do meia Andreas Pereira, que estava no Fulham, da Inglaterra. O jogador, de 29 anos, assinou contrato até dezembro de 2028.
O Verdão pagará ao clube inglês 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), parcelados ao longo de quatro anos.
“Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil”, afirmou Andreas.
* Mais informações em instantes
Por Redação Jogada10
postado em 29/08/2025 17:31