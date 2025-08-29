Palmeiras anuncia a contratação do meia Andreas Pereira

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (29) a contratação do meia Andreas Pereira, que estava no Fulham, da Inglaterra. O jogador, de 29 anos, assinou contrato até dezembro de 2028.

O Verdão pagará ao clube inglês 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), parcelados ao longo de quatro anos.

“Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil”, afirmou Andreas.

