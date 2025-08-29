Ceará x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Ceará e Juventude se enfrentam neste sábado, às 16h, no Castelão, na abertura da rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro. Mandante, o Vovô é o décimo lugar da competição, com 26 pontos. Já o time gaúcho amarga uma posição na zona de rebaixamento: é o 18º lugar, com 18 pontos.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 14h30. Diego Mazur veste a camisa 10 da narração, com o auxílio de dois craques extremamente habilidosos. A saber: Leide Marques (comentários) e Christopher Henrique (reportagem).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.