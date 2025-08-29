Flamengo acerta venda de joia nigeriana para o Dínamo de Kiev

O Flamengo acertou a venda do atacante Shola, do sub-20, para o Dínamo Kiev. O nigeriano é aguardado na Ucrânia para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele foi campeão da Copa Intercontinental em cima do Barcelona, no último sábado. O atacante de 20 anos tinha contrato até o fim de 2027. A informação foi primeiramente do canal “Flazoeiro”.

A diretoria rubro-negro, afinal, entendeu que Shola não teria espaço no elenco e preferiu negociá-lo neste momento. Pela megociação, o Fla receberá um valor pela negociação e manterá 50% dos direitos do jogador. A ideia é lucrar com uma venda no futuro, esperando que ele tenha bom desempenho na Europa.

Shola, aliás, fez parte dos bicampeonatos do Flamengo na Libertadores e no Intercontinental de 2024 e 2025. Ele estreou pelo time profissional no ano passado. Neste ano, atuou nas três primeiras partidas do Carioca e também ganhou alguns minutos com Filipe Luís em um confronto do Estadual.

Com isso, Shola torna-se o quarto jogador da base a deixar o clube nesta semana. O Flamengo, afinal, liberou o goleiro Lucas Furtado para o Vitória de Guimarães (Portugal), vendeu o meia Matheus Gonçalves para o Al-Ahli (Arábia Saudita) e emprestou o atacante Lorran para o Pisa (Itália).

