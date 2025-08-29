Montoro, do Botafogo, é convocado para a seleção sub-20 da Argentina

Montoro vai vestir a camisa da seleção argentina sub-20, time que trabalha sob as orientações do técnico Diego Placente. Nesta sexta-feira (29), o meia-atacante do Botafogo foi convocado para um período de treinos da Albiceleste, no próprio país natal, em setembro, visando o Mundial da categoria. Ele foi o único jogador que atua no Brasil lembrado na lista.

A preparação da Argentina começa na segunda-feira (1) e se estende até o sábado (6), em Buenos Aires. Como será uma Data-Fifa, Montoro não desfalcará o Botafogo.

No entanto, a fera perderá a semana cheia do Glorioso, que se prepara para o clássico contra o Vasco, no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A série está igualada em 1 a 1.

A Copa do Mundo Sub-20 rola entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. O Chile sediará o torneio. A Argentina de Montoro está no Grupo D, ao lado de Itália, Austrália e Cuba.

