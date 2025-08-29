Escalação do Palmeiras: Giay e Aníbal Moreno devem voltar

Lateral treinou e pode ser um dos 11 em campo para o clássico - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras pode ter mudanças importantes para o Dérbi contra o Corinthians. A equipe realizou um treino tático e posicional na tarde desta sexta-feira (29). O técnico Abel Ferreira, aliás, testou algumas alterações na equipe titular. O lateral Giay e o volante Aníbal Moreno, por exemplo, devem retornar ao time. O clássico, que ocorre no domingo (31), é de grande importância para o Verdão.

O treinador português, de fato, pode fazer ao menos duas trocas no time titular. Na lateral direita, a tendência é a volta do argentino Giay. Ele deve entrar na vaga que foi de Khellven na última partida do time. Já no meio de campo, Aníbal Moreno retorna de suspensão e deve disputar uma posição com Emiliano Martínez.

O treino desta sexta (29), inclusive, foi totalmente focado na parte tática. O técnico Abel Ferreira comandou uma longa atividade posicional com todo o elenco. Um grupo de jogadores aperfeiçoou a construção de jogadas e também as finalizações. O outro, por sua vez, treinou intensamente a marcação e as saídas de bola em velocidade.

A equipe alviverde, contudo, entra em campo bastante pressionada para o clássico. O time busca uma vitória sobre o seu maior rival após eliminações dolorosas. Neste ano, o Corinthians já levou a melhor sobre o Palmeiras no Paulistão e na Copa do Brasil. Uma vitória no Dérbi, portanto, é vista como fundamental para a equipe.

Com as possíveis voltas, um provável time titular já se desenha para o clássico. A equipe deve ser: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. O Palmeiras, que é o segundo colocado, enfim, busca a vitória para seguir na cola do líder Flamengo.

