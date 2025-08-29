Vasco vai sem Paulo Henrique e Tchê Tchê contra o Sport

O Vasco já tem provável escalação para seu próximo compromisso na temporada. É neste domingo (31/8), quando encara o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 22ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, nesta sexta (29/8), o técnico Fernando Diniz realizou o penúltimo treino antes da viagem à capital pernambucana.

Assim, o Cruz-Maltino já tem escalação provável para o jogo em questão. Segundo publicação do “ge”, o time deve ser praticamente o mesmo que ficou no 1 a 1 com o Botafogo, na última quarta-feira (27/8), pela Copa do Brasil.

São duas lesões recentes que atrapalham as escolhas de Diniz. Afinal, Paulo Henrique está com um edema na coxa direita e, por isso, não deve ir a campo. Ele já perdera o jogo contra o Corinthians e saíra no intervalo contra o Glorioso por conta do problema. A ideia da comissão técnica é aproveitar a Data Fifa, que se inicia após a rodada do fim de semana, para preparar o lateral, visando especialmente o jogo da volta contra o Botafogo, no dia 11 de setembro. Puma jogará em seu lugar.

O volante Tchê Tchê também apresentou edema na coxa direita. Assim, segue entregue ao departamento médico do clube. Por ter realizado uma partida que rendeu muitos elogios, o jovem Cauan Barros deverá seguir no time titular, formando dupla com Jair na “volância”. A provável escalação vascaína é a que segue: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

