Internacional encaminha a venda do atacante Wesley para time do Qatar

O Internacional está muito perto de vender o atacante Wesley. O jogador, de 26 anos, tem uma negociação já encaminhada com o Al-Rayyan, do Qatar. Conforme a apuração do portal ge, a transferência está em uma fase bastante avançada. Os clubes, inclusive, já estão na etapa de troca de documentos para fechar o negócio. Por causa disso, o atleta não deve atuar no próximo jogo do time. O Colorado enfrenta o Fortaleza, no domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro.

A proposta do time qatariano, de fato, chegou ao Inter nos últimos dias. A oferta foi levada à diretoria do clube pelo empresário Paulo Pitombeira. Os valores exatos da transação, contudo, ainda não foram divulgados oficialmente. Os dirigentes do time gaúcho, por sua vez, ainda não se posicionaram publicamente sobre o negócio.

Apesar da má fase que vive em 2025, o atacante se manteve em alta no mercado. Em julho, por exemplo, o Internacional recusou uma proposta pelo jogador. Na ocasião, o Portland Timbers, dos EUA, ofereceu 8 milhões de dólares (algo em torno de R$ 45 milhões). O clube colorado, no entanto, entendeu que poderia lucrar mais com o atleta.

O desempenho de Wesley neste ano, de fato, está bem abaixo do esperado. O atacante marcou apenas um único gol em 38 partidas que disputou. O Internacional detém somente 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade do passe do jogador ainda pertence ao Palmeiras, seu ex-clube.

Com a negociação prestes a ser concluída, Wesley será um desfalque certo. O jogador não deve nem aparecer na lista de relacionados para o próximo jogo. O Inter, que está em 13º lugar na tabela, enfrenta o Fortaleza. A partida ocorre no domingo (31), no estádio do Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.