Sevilla anuncia a contratação de Azpilicueta

O Sevilla anunciou nesta sexta-feira (29) a chegada de César Azpilicueta. O lateral espanhol de 36 anos deixou o Atlético de Madrid após duas temporadas e assinou contrato de um ano, com opção de renovação por mais um.

Ele é o quinto reforço do Sevilla para o técnico Matías Almeyda, todos contratados sem custos nesta janela de transferências. Entre eles, destaque também para o goleiro Vlachodimos, ex-Benfica, emprestado pelo Newcastle.

No Atlético de Madrid, Azpilicueta disputou 34 jogos em sua primeira temporada, com duas assistências. Já no último ano, perdeu espaço com Diego Simeone e entrou em campo apenas 20 vezes, marcando um gol.

