Manchester United x Burnley: onde assistir, escalações e arbitragem

Pressionado, o United volta a campo na Premier League. Os Red Devils recebem o Burnley neste sábado (30), às 11h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Old Trafford, em Manchester, e os donos da casa buscam a primeira vitória nesta temporada 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester United

Os Red Devils fazem um péssimo início de temporada e ainda não venceram na Premier League. O time comandado pelo português Rúben Amorim tem um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas e está perto da zona de rebaixamento, na 16ª posição.

Além disso, o United foi eliminado para um time da 4ª divisão na Copa da Liga Inglesa, nos pênaltis, com direito a cobrança errada do brasileiro Matheus Cunha, principal contratação do clube na janela de transferências.

Como chega o Burnley

Por outro lado, o Burnley vive uma fase mais tranquila neste início de temporada e somou três pontos nas duas primeiras rodadas. O principal objetivo do clube é permanecer na elite do futebol inglês e começa esta terceira rodada na 10ª posição.

Além disso, o Burnley avançou na Copa da Liga Inglesa ao eliminar o Derby com uma equipe formada por reservas. Assim, o técnico Scott Parker terá todos os seus jogadores à disposição para a partida em Old Trafford.

MANCHESTER UNITED X BURNLEY

3ª rodada da Premier League 2025/26

Data-Hora: sábado, 30/08/2025, às 11h (de Brasília).

Local: Old Trafford, em Manchester (ING).

MANCHESTER UNITED: Bayindir; Yoro, De Ligt e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Mount. Técnico: Rúben Amorim.

BURNLEY: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve e Hartman; Cullen, Ugochukwu, Bruun Larsen, Mejbri e Anthony; Foster. Técnico: Scott Parker.

Árbitro: Samuel Barrott (ING).

