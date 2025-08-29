Bisneto de Mussolini estreia no Italiano e é decisivo para Cremonese assumir a liderança

Romano Benito Floriani Mussolini, bisneto do ex-ditador italiano Benito Mussolini, fez sua estreia no Campeonato Italiano nesta sexta-feira (29) e foi importante na vitória do Cremonese por 3 a 2 sobre o Sassuolo. Dessa maneira, o resultado colocou o time comandado pelo técnico Davide Nicola na liderança da Serie A, com seis pontos em dois jogos.

LEIA MAIS: Milan bate o Lecce e vence a primeira no Italiano

O bisneto de Mussolini entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado por 2 a 2. Atuando pela direita, mostrou personalidade, arriscou no ataque e chegou a dar uma assistência, mas o lance foi anulado por falta.

Porém, a jogada decisiva veio já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Romano sofreu o pênalti que garantiu a vitória. De Luca converteu a cobrança e decretou o placar final.

“Felice di essere stato determinante” ?????? ????Le parole di Romano Floriani Mussolini al termine di #CremoneseSassuolo ????https://t.co/mMZKLXZCoi#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Cremona #SerieAEnilive #CreSas #CremoneseSassuolo pic.twitter.com/6Tk64S32n5 — U.S. Cremonese (@USCremonese) August 29, 2025

Dessa maneira, o Cremonese soma duas vitórias em duas rodadas e 100% de aproveitamento. Além disso, o time já havia surpreendido na estreia ao bater o Milan por 2 a 1, em pleno San Siro.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (29/8)

Cremonese 3×2 Sassuolo

Lecce 0x2 Milan

Sábado (30/8)

Bologna x Como – 13h30

Parma x Atalanta – 13h30

Napoli x Cagliari – 15h45

Pisa x Roma – 15h45

Domingo (31/8)

Torino x Fiorentina – 13h30

Genoa x Juventus – 13h30

Inter de Milão x Udinese – 15h45

Lazio x Verona – 15h45

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.