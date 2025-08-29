Internacional é condenado a pagar Flamengo por Thiago Maia

O Internacional perdeu para o Flamengo também na Justiça. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) condenou o clube gaúcho, nesta sexta-feira (29), a pagar os valores das parcelas da contratação do volante Thiago Maia, segundo o jornalista Venê Casagrande. Dessa forma, o Colorado terá que desembolsar 1,4 milhão de euros (R$ 8,9 milhões na cotação atual).

O Flamengo vendeu Thiago Maia no início deste ano. Contudo, o Internacional nunca honrou as parcelas. Dessa forma, o Rubro-Negro levou o caso para a Justiça. O clube gaúcho, que ainda pode recorrer da decisão, se recusa a pagar a dívida, além de utilizar o volante normalmente durante a temporada. Aliás, ele atuou nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores.

Apesar da vitória, o Flamengo não está satisfeito. Afinal, o Rubro-Negro entende que o órgão da CBF demora demais para avançar nesses processos e já cobrou agilidade. A tendência é que o caso ainda demore para ter um desfecho, já que o Internacional pode recorrer da decisão. Enquanto isso, Thiago Maia segue à disposição do clube gaúcho.

O Flamengo emprestou Thiago Maia no início do ano passado por uma temporada, com cláusula de obrigação de compra em dezembro. A venda custou 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação da época) em dez parcelas, com a primeira em agosto de 2024 no valor de 250 mil euros. O Rubro-Negro teria direito a 2,8 milhões de euros (R$ 15,4 milhões), enquanto o Lille, da França, levaria 1,5 milhão de euros (R$ 6,2 milhões).

