Real Madrid x Mallorca: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol. Neste sábado (30), o Real Madrid recebe o Mallorca às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela terceira rodada de LaLiga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Dinsey+ (streaming).
Como chega o Real Madrid
O clube merengue começou o Campeonato Espanhol com o pé direito e venceu Osasuna e Oviedo nas duas primeiras rodadas. Além disso, foram quatro gols marcados e nenhum sofrido. Mas, o Real Madrid fica atrás de Villarreal e Barcelona no saldo de gols e ocupa a terceira posição.
No entanto, Xabi Alonso ainda tem alguns problemas no elenco. Isto porque Bellingham, Camavinga, Mendy e Endrick lesionados, estão fora da equipe. Além disso, Vini Jr, que saiu do banco e decidiu a vitória para o Real Madrid na última rodada, pode voltar ao time titular.
Como chega o Mallorca
Por outro lado, o Mallorca vive uma situação oposta. Isto porque o clube ainda não venceu nesta edição de LaLiga, com uma derrota para o Barcelona e um empate com o Celta de Vigo.
A boa notícia, no entanto, fica por conta dos retornos de Manu Morlanes e Vedat Muriqi que cumpriram suspensão após serem expulsos na estreia, contra o Barcelona. Assim, os dois devem retomar ao time titular.
REAL MADRID X MALLORCA
3ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Data-Hora: domingo, 31/08/2025, às 16h30 (de Brasília).
Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).
REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal), Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouamèni, Valverde e Arda Güler; Mastantuono (Rodrygo), Vini Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
MALLORCA: Román; Mate Morey, Valjent, Antonio Raillo e Mojica; Antonio Sánchez e Manu Morlanes; Asano, Pablo Torre e Darder; Vedat Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate.
Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP).
Assistentes: Raúl Cabañero (ESP) e Juan José López (ESP).
VAR: Juan Luis Pulido Santana (ESP).
