Santos encaminha contratação de Victor Hugo, do Flamengo

O Santos encaminhou a contratação do meia Victor Hugo, do Flamengo. Afinal, o Peixe avançou nas conversas para contratar o meio-campista por empréstimo até dezembro de 2026 e o anúncio deve acontecer em breve, de acordo com o “ge”.

O interesse do Santos em Victor Hugo é antigo. O Peixe já negociava com o Flamengo desde a semana passada, mas a conversa chegou a esfriar nos últimos dias. Contudo, o clube paulista insistiu na conversa e se aproximou de um acordo nesta sexta-feira (29).

Revelado pelo Flamengo, Victor Hugo subiu para o profissional em 2022. O jogador, de 21 anos, soma 106 jogos, seis gols e cinco assistências com a camisa rubro-negra. Assim, ele fez parte das conquistas da Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, e Carioca 2024.

No ano passado, Victor Hugo acabou emprestado ao Göztepe, da Turquia, como parte da negociação pelo meia Carlos Alcaraz junto ao Southampton, da Inglaterra. Afinal, o clube pertence ao mesmo grupo de donos. Por lá, disputou 35 jogos, fez três gols e uma assistência.

Victor Hugo acabou devolvido ao Flamengo após o término do empréstimo. Mesmo fora dos planos do técnico Filipe Luís, chegou a atuar por cinco minutos contra o Ceará, pelo Brasileirão.

