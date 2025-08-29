Bahia x Fluminense: CBF divulga áudios de gol e pênalti anulados

CBF divulgou os áudios de gol e pênalti anulados pelo VAR no jogo entre Bahia e Fluminense, pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

O Fluminense ficou na bronca com a arbitragem após a derrota para o Bahia por 1 a 0, quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, o Tricolor teve um gol e um pênalti anulados pelo VAR, e poderia ter construído um resultado melhor na disputa por uma vaga na semifinal. Assim, a CBF divulgou os áudios nesta sexta (29) para esclarecer as dúvidas.

O primeiro lance aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Renê, Martinelli desviou na primeira trave e Serna completou. Contudo, o VAR anulou o gol após identificar impedimento. No áudio divulgado pela CBF, mostra como a equipe de vídeo traçou as linhas.

Já o segundo lance gerou mais polêmica. Já nos acréscimos do segundo tempo, quando o Fluminense perdia por 1 a 0, Soteldo recebeu na área e chutou para o gol, mas David Duarte, do Bahia, cortou com o braço. O árbitro Raphael Claus marcou o pênalti, no entanto, Wagner Reway, que estava responsável pelo VAR, recomendou a revisão.

“(Raphael Claus), recomendo revisão para possível não penal. O braço está colado ao corpo. Se não bate no braço, bateria no peito”, disse Wagner Reway, que conseguiu mudar a decisão do árbitro no campo.

Com a derrota, o Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença, no próximo dia 10, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis. O Bahia, por sua vez, joga pelo empate. Antes, o Tricolor das Laranjeiras visita o Santos, domingo (31), às 16h, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.

