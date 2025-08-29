Goiás x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

A 24ª rodada da Série B apresenta um duelo de times em situações opostas neste sábado (30). O líder Goiás recebe o Botafogo-SP às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. A partida coloca frente a frente uma equipe que luta para se manter no topo da tabela e outra que briga desesperadamente contra o rebaixamento.

O confronto é de extrema importância para ambos. O Goiás, líder com 44 pontos, sabe que não pode tropeçar em casa, já que o vice-líder Coritiba está apenas um ponto atrás. Já o Botafogo-SP, 15º colocado e primeiro time fora do Z4, precisa de pontos para se manter acima da zona da degola, que está perigosamente próxima.

Como assistir

A partida terá transmissão pelo streaming Disney+.

Como chega o Goiás

O Goiás chega para a partida com a responsabilidade de defender a liderança da Série B. A equipe Esmeraldina está sob pressão do vice-líder e sabe que qualquer resultado que não seja a vitória em casa pode custar a primeira posição. A confiança do time, no entanto, está em alta, especialmente após a decisão do técnico Vagner Mancini de permanecer no clube.

Para este confronto, o treinador tem um cenário ideal. Sem novos desfalques por lesão ou suspensão mencionados, a tendência é que ele repita a mesma escalação da rodada anterior. Com isso, o Goiás aposta no entrosamento e na força da Serrinha para superar o adversário e se manter no topo da tabela.

Como chega o Botafogo-SP

O Botafogo-SP chega a Goiânia em um momento de alerta máximo na luta contra o rebaixamento. A equipe é a 15ª colocada, a primeira fora do Z4, mas a vantagem para os times abaixo é mínima. Portanto, o time viaja com a missão de tentar arrancar pontos do líder para conseguir um respiro na parte de baixo da tabela.

A situação do técnico Allan Aal, contudo, é muito complicada devido aos desfalques. O grande problema é a ausência do atacante Léo Gamalho, que sofreu uma lesão séria e deve ficar fora por até dois meses. Além dele, o time não conta com o suspenso Wallison e os machucados Ericson e Alisson Cassiano.

GOIÁS x BOTAFOGO-SP

Série B do Brasileiro – 24ª rodada

Data e hora: 30 de agosto de 2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava; Wellington Rato, Jajá e Moraes. Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Jeferson, Edson (Rafael Milhorim), Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jefferson Nem, Jonathan Cafu e Ronnie Carrillo. Técnico: Allan Aal.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

Onde assistir: Disney+

