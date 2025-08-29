Ceará x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Enquanto os nordestinos querem algo maior, os sulistas querem apenas sobreviver - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto de opostos neste sábado (30). O Ceará recebe o Juventude às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão. A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que busca se aproximar do topo da tabela e um visitante que luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento.

O duelo testa o momento de cada time. O Ceará, 10º colocado, não perde há duas partidas e quer usar o fator casa para subir na classificação. Já o Juventude, que ocupa a 18ª posição, chega em baixa após uma derrota em casa e sabe que uma vitória, combinada com outros resultados, pode tirá-lo do Z4.

Como assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Ceará

O Ceará chega para a partida buscando se consolidar na primeira metade da tabela do Brasileirão. A equipe ocupa a 10ª posição e defende uma invencibilidade de duas partidas. O Vozão, aliás, vem de um resultado importante: um empate sem gols fora de casa contra o Grêmio, o que dá confiança ao time para buscar a vitória em casa.

Para este confronto, a equipe segue com três desfalques no departamento médico: Luiz Otávio, Fernandinho e Fernando Miguel. Por outro lado, o técnico ganha um reforço importante no meio-campo. O jogador Fernando Sobral, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição e deve retornar ao time titular.

Como chega o Juventude

O Juventude chega a Fortaleza vivendo um momento muito delicado e com a confiança em baixa. A equipe comandada por Thiago Carpini está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Além disso, o time vem de uma derrota dura em casa, por 3 a 1, para o Botafogo, o que aumenta a urgência por um resultado positivo.

A situação do time gaúcho é complicada também pelos desfalques. O técnico deverá seguir sem poder contar com dois jogadores importantes que estão lesionados. São eles: o atacante Gilberto e o meia Lucas Fernandes. Com isso, a equipe viaja para o Nordeste com a difícil missão de surpreender o adversário.

CEARÁ x JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data e hora: 30 de agosto de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Willian Machado, Diego e Nicolas; Marcos Victor, Fernando Sobral e Richardson; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: (Não informado no texto).

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Jádson, Batalla e Mandaca; Cáique Gonçalves, Nenê e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Shumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Onde assistir: Premiere

