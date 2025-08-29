InícioEsportes
Esportes

Esposa de astro do Vasco será musa de escola de samba no Carnaval de 2026

Esposa de Coutinho irá se aventurar nos desfiles de escolas de samba no Carnaval a partir de 2026

Esposa de Coutinho irá se aventurar nos desfiles de escolas de samba no Carnaval a partir de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)
Esposa de Coutinho irá se aventurar nos desfiles de escolas de samba no Carnaval a partir de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Ainê Coutinho, mulher de Philippe Coutinho, principal jogador do Vasco, anunciou que terá sua primeira experiência no Carnaval. Isso porque, em anúncio, na última quinta-feira (28), ela comunicou que a principal musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval de 2026 do Rio de Janeiro.

A espoa do astro já havia feito postagens em suas redes sociais em que indicava uma ligação com o Carnaval. Afinal, Ainê recentemente publicou que começou a fazer ensaios para aprender a sambar. Ela também compartilhou um vídeo em que expõe o sentimento de desfilar na Marquês de Sapucaí.

O enredo escolhido pela Vila Isabel será ‘Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África’, com o intuito de homenagear o poeta Heitor dos Prazeres.

Fase de irregularidade de Coutinho no Vasco

Desde o seu retorno ao Cruz-Maltino, Coutinho encontra dificuldades em ter uma sequência de minutos em campo pela sua questão física. Além disso, o meio-campista também não consegue emplacar atuações positivas consecutivas. Mesmo assim, o camisa 10 voltou a dar esperanças aos torcedores. Até porque em dois dos últimos quatro jogos, ele teve performances de destaque. No caso, na vitória de goleada sobre o Santos, no Campeonato Brasileiro. Além do empate com o Botafogo pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

 

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/08/2025 22:19
    x