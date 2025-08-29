Esposa de astro do Vasco será musa de escola de samba no Carnaval de 2026

Esposa de Coutinho irá se aventurar nos desfiles de escolas de samba no Carnaval a partir de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Ainê Coutinho, mulher de Philippe Coutinho, principal jogador do Vasco, anunciou que terá sua primeira experiência no Carnaval. Isso porque, em anúncio, na última quinta-feira (28), ela comunicou que a principal musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval de 2026 do Rio de Janeiro.

A espoa do astro já havia feito postagens em suas redes sociais em que indicava uma ligação com o Carnaval. Afinal, Ainê recentemente publicou que começou a fazer ensaios para aprender a sambar. Ela também compartilhou um vídeo em que expõe o sentimento de desfilar na Marquês de Sapucaí.

O enredo escolhido pela Vila Isabel será ‘Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África’, com o intuito de homenagear o poeta Heitor dos Prazeres.

Fase de irregularidade de Coutinho no Vasco

Desde o seu retorno ao Cruz-Maltino, Coutinho encontra dificuldades em ter uma sequência de minutos em campo pela sua questão física. Além disso, o meio-campista também não consegue emplacar atuações positivas consecutivas. Mesmo assim, o camisa 10 voltou a dar esperanças aos torcedores. Até porque em dois dos últimos quatro jogos, ele teve performances de destaque. No caso, na vitória de goleada sobre o Santos, no Campeonato Brasileiro. Além do empate com o Botafogo pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

