Fluminense marca reunião para apresentar proposta da SAF

O Fluminense convocou, nesta sexta-feira (29), uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para o próximo dia 8 de setembro, para debater a criação da SAF. Afinal, a ideia é trazer atualizações da situação e apresentar a proposta, já que a diretoria tricolor acredita que terá a oferta em mãos até o fim da próxima semana.

O Banco BTG informou que a proposta será levada ao Fluminense até o final da próxima semana. Portanto, a diretoria tricolor se adiantou para agendar a reunião do Conselho Deliberativo, já que isso demanda um tempo mínimo de acordo com o Estatuto. Caso o Banco BTG atrase a entrega do documento, a reunião será mantida, mas serão comunicados os avanços, segundo o “ge”.

A última reunião do Conselho Deliberativo sobre SAF aconteceu no dia 14 de abril. Na ocasião, o Fluminense apresentou o projeto sobre a SAF e explicou o modelo que desejava aplicar. Assim, ressaltou que todos os documentos seriam apresentados ao conselho e que os sócios futebol, proprietários e contribuintes teriam a decisão final.

A SAF do Fluminense

O modelo da SAF do Fluminense contará com 15 torcedores milionários do clube adquirindo cotas da empresa que comandará o futebol. O fundo com os tricolores será o sócio majoritário da SAF, com a associação na condição de minoritária. Assim, em caso de aprovação, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, deverá ter papel relevante na SAF, atuando como CEO.

A Lazuli Partners, uma gestora de investimentos, subsidiária LZ Sports, futura administradora da empresa, reuniu os cotistas. O grupo de 15 torcedores contará com nomes como o controlador do BTG Pactual, André Esteves; o diretor-geral da Frescatto, Thiago De Luca; o co-fundador do Absoluto Partners, José Zitelmann; e integrantes da família Almeida Braga, da Icatu Seguros.

A reunião do Conselho Deliberativo deve ter transmissão no canal oficial do Fluminense no YouTube, a FluTV, assim como ocorreu no último encontro sobre a SAF, em abril.

Fundo pretende investir valor bilionário na SAF do Fluminense

O fundo que a Lazuli Partners está estruturando para comprar a SAF do Fluminense promete investir R$ 6 bilhões no futebol tricolor nos próximos anos, além de assumir a dívida de R$ 865 milhões. Dessa forma, o foco será nos resultados esportivos antes da busca por retorno financeiro.

Assim, haverão obrigações por parte dos investidores, com foco em um aporte relevante no momento da compra e outros pagamentos nos primeiros anos. Além disso, haverão outros parâmetros, como ter uma das maiores folhas salariais do país. O fundo também deseja investir na modernização de Xerém e no futebol feminino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.