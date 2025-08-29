InícioEsportes
Novo canal da Globo confirma exibição de vários esportes e torneios

Equipe da GE TV faz primeira aparição ao vivo antes de lançamento de novo projeto da Globo

Equipe da GE TV faz primeira aparição ao vivo antes de lançamento de novo projeto da Globo - (crédito: Foto: Bob Paulino / Globo)

A Globo se planeja para efetuar os últimos preparativas para o lançamento do seu novo produto de jornalismo esportivo, no âmbito digital, a GE TV. O canal terá as gerações mais novas como público-alvo. Por isso, a orientação é pelo uso de linguagem e abordagens mais coloquiais e descontraídas. Inclusive, o evento que dará início às transmissões no novo projeto será o embate entre Brasil e Chile, no dia 4 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O grupo de comunicação divulgou, nesta sexta-feira (29), o seu catálogo de competições que estarão na grade de programação do novo canal. O GE TV contemplará diversas modalidades esportivas. No futebol, além de jogos da Seleção Brasileira masculina, também transmitirá partidas do time nacional feminino. Campeonato Brasileiro masculino e feminino também serão produtos, assim como duelos da Libertadores, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil.

A Globo também venceu a disputa com a ESPN pela exibição da NFL, liga de futebol americano, que o canal da Disney tinha os diretos de transmissão. Na mesma modalidade, a GE TV também fará a cobertura do Super Bowl em 2026. No caso, considerado o principal evento do calendário publicitário nos Estados Unidos. Além disso, o grupo de comunicação da família Marinho terá em sua programação competições olímpicas como a Liga das Nações de Vôlei, o Street League Skateboarding (SLS) e o World Surf League (WSL).

Globo promove contratações badaladas para novo projeto

A empresa estruturou um plano ambicioso para a GE TV, seu novo projeto digital, no intuito de concorrer com a CazéTV, no Youtube, com conteúdos gratuitos. O projeto usará o canal já existente do Globo Esporte no YouTube — que conta com mais de 6 milhões de inscritos.

Deste modo, a Globo fez contratações impactantes e convenceu o comentarista Bruno Formiga e o narrador Jorge Iggor deixarem a TNT Sports. Mariana Spinelli também aceitou o convite e se despediu da ESPN, assim como Luana Maluf com a Amazon Prime.

Alguns funcionários da emissora da família Marinha serão deslocados para a GE TV. São os casos do apresentador Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, além de Sofia Miranda e Jordana Araújo.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/08/2025 22:29
