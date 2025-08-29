Novo canal da Globo confirma exibição de vários esportes e torneios

Equipe da GE TV faz primeira aparição ao vivo antes de lançamento de novo projeto da Globo - (crédito: Foto: Bob Paulino / Globo)

A Globo se planeja para efetuar os últimos preparativas para o lançamento do seu novo produto de jornalismo esportivo, no âmbito digital, a GE TV. O canal terá as gerações mais novas como público-alvo. Por isso, a orientação é pelo uso de linguagem e abordagens mais coloquiais e descontraídas. Inclusive, o evento que dará início às transmissões no novo projeto será o embate entre Brasil e Chile, no dia 4 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O grupo de comunicação divulgou, nesta sexta-feira (29), o seu catálogo de competições que estarão na grade de programação do novo canal. O GE TV contemplará diversas modalidades esportivas. No futebol, além de jogos da Seleção Brasileira masculina, também transmitirá partidas do time nacional feminino. Campeonato Brasileiro masculino e feminino também serão produtos, assim como duelos da Libertadores, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil.

A Globo também venceu a disputa com a ESPN pela exibição da NFL, liga de futebol americano, que o canal da Disney tinha os diretos de transmissão. Na mesma modalidade, a GE TV também fará a cobertura do Super Bowl em 2026. No caso, considerado o principal evento do calendário publicitário nos Estados Unidos. Além disso, o grupo de comunicação da família Marinho terá em sua programação competições olímpicas como a Liga das Nações de Vôlei, o Street League Skateboarding (SLS) e o World Surf League (WSL).

Globo promove contratações badaladas para novo projeto

A empresa estruturou um plano ambicioso para a GE TV, seu novo projeto digital, no intuito de concorrer com a CazéTV, no Youtube, com conteúdos gratuitos. O projeto usará o canal já existente do Globo Esporte no YouTube — que conta com mais de 6 milhões de inscritos.

Deste modo, a Globo fez contratações impactantes e convenceu o comentarista Bruno Formiga e o narrador Jorge Iggor deixarem a TNT Sports. Mariana Spinelli também aceitou o convite e se despediu da ESPN, assim como Luana Maluf com a Amazon Prime.

Alguns funcionários da emissora da família Marinha serão deslocados para a GE TV. São os casos do apresentador Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, além de Sofia Miranda e Jordana Araújo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook