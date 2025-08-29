Terrabolistas: ?? hora de renovar a zaga do Brasil?

O Terrabolistas debateu a defesa da Seleção Brasileira. Assim, o jornalista Alan Simon questionou a ausência de alguns nomes na lista, como os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz, do Flamengo, e questionou se alguns nomes como Marquinhos ainda são intocáveis. Contudo, ele ressaltou que os veteranos devem ser os nomes de confiança do técnico Carlo Ancelotti.

“Ancelotti vai ter alguns nomes que vão ser a base. Alisson, Marquinhos e Casemiro serão os jogadores de confiança (…) Léo Pereira não foi convocado. Às vezes a gente critica o Ancelotti porque ele não convocou algum jogador agora, mas ele pode estar pensando em convocar para os amistosos de outubro. Acho que ele vai rodar nessas próximas duas datas, e depois a partir de novembro é outra questão”, disse.

O técnico Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para os jogos contra o Chile, dia 4, no Maracanã, e Bolívia, em 9 de setembro, em El Alto, pelas últimas rodadas das Eliminatórias. Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o treinador italiano resolveu fazer alguns testes. Assim, convocou nomes como o lateral-direito Vitinho, do Botafogo.

