Corinthians recebe aporte financeiro na Nike e tem alívio no caixa

O Corinthians teve um pouco de alívio em sua conturbada situação financeira. Neste mês de agosto, o Timão recebeu um aporte financeiro de R$ 50 milhões da Nike, sua fornecedora de material esportivo. O valor faz parte do contrato de renovação firmado por ambas as partes no mês passado.
O dinheiro na conta é considerado fundamental para o fluxo de caixa do clube. A diretoria alvinegra ainda avalia como irá investir o valor, mas a expectativa é que o Timão utilize a maior parte da verba para cobrir despesas mensais.
Apesar do reforço financeiro, o Corinthians segue com problemas fora de campo. O Timão sofre um Transfer Ban por conta de uma dívida com o Santos Laguna, referente ao zagueiro Félix Torres. De acordo com o presidente Osmar Stabile, o valor total a ser pago chega a R$ 40 milhões. O Alvinegro tenta um auxílio da Fifa na intermediação do caso, já que os mexicanos não aceitam negociar.
Além do valor recebido pela patrocinadora, o Timão recebeu R$ 14 milhões da negociação do atacante Kauê Forquim ao Bahia. Entretanto, o clube entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, acusando o Tricolor de aliciamento e exigindo medidas condenatórias.
