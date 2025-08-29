Atlético faz contato com treinador português para substituir Cuca

Após demitir Cuca, o Atlético já está de olho no mercado para trazer um novo comandante. O Galo já sondou o português Pedro Martins, de 55 anos, que comanda o Al-Gharafa, do Catar, para ocupar o cargo deixado pelo campeão da Libertadores em 2013.

De acordo com o jornalista português Rui Miguel Mendonça, o clube entrou em contato direto com o treinador, através do seu CSO, Paulo Bracks, para saber sobre sua disponibilidade no momento. De acordo com Mendonça, Martins está aberto a ouvir propostas que lhe possam ser interessantes.

O treinador está no clube catari desde novembro de 2022. Antes disso, teve uma grande passagem pelo Olympiacos. Na Grécia, dirigiu a equipe entre 2018 e 2022, e conqusitou o título grego em três oportunidades, além de vencer uma copa nacional.

Martins é um dos nomes sondados pelo Atlético para assumir o cargo. Além do português, já há rumores que envolvem Pedro Caixinha, Luís Zubeldía, Tite e Sampaoli, o último muito clamado por torcedores nas redes sociais.