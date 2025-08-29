Terrabolistas debatem sobre ausência de Gabriel Brazão na Seleção

Victor Hugo deve fechar com o Santos até dezembro do ano que vem - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Na última segunda-feira (25), Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para as partidas contra Chile e Bolívia. A expectativa era que o treinador fizesse vários testes em sua lista, o que se confirmou em várias posições, menos do gol. O italiano repetiu a mesma convocação do mês de junho, com Alisson, Bento e Hugo Souza, deixando de fora outros nomes, como Gabriel Brazão.

Na última edição do Terrabolistas, jornalistas debateram sobre a ausência do goleiro do Santos. Na visão de Allan Simon, convidado do programa, a goleada que o Peixe sofreu para o Vasco pode ter afetado Brazão, além de ele achar que o treinador não estava disposto a realizar testes em sua lista

“Eu esperava a convocação do Brazão, do Santos. Talvez afetado pelo 6 a 0, de repente. O Hugo é um ótimo goleiro, não está naquele primor que estava no começo da temporada, mas é uma convocação merecida. Mas eu esperava alguma forma de teste. Alisson, Bento e Hugo é uma convocação que a gente esperaria em junho, e foi. Eu me surpreendi um pouco neste sentido, ele não parece disposto a testar, como em várias posições”, ressaltou.

O apresentador Dario Vasconcelos também daria uma oportunidade ao jovem goleiro santista. Vasconcelos recordou que Brazão possui uma grande passagens pelas seleções de base, que resultou em uma convocação para a Seleção principal, em 2018.

“Eu levaria o Brazão no lugar do Bento. O Brazão tem títulos pela Seleção de base, já disputou muita coisa desde os 15 anos de idade. Eu acho que mereceria uma oportunidade”, afirmou.

Brazão aparece mais nos jogos

Já a jornalista Juliane Santos traz uma visão em relação à participação do goleiro nas partidas. Comparando-o com Bento, Juliane acredita que os adversários exigem mais do arqueiro santista em seus jogos, já que seu time apresenta mais vulnerabilidade, além de atuar em uma liga mais competitiva.

“O Bento no Al-Nassr não vem fazendo grandes partidas, com todo o respeito ao Campeonato Árabe. Ele não é tão exigido como é exigido um goleiro no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar esse grau de ser exigido, o Brazão vem sendo exigido há muito tempo. O Santos está sempre na zona da degola, é um time que exige muito dele, porque a defesa é exposta. Se você está analisando performance, e não resultado, o Brazão deveria estar, sim”, enfatizou.

