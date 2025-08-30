??ltima rodada da Série C promete emoção, classificados e rebaixados

Neste sábado acontece a 19ª rodada, última rodada da fase de grupos da Série C do Brasileiro. É ela que definirá os últimos classificados para a segunda fase e os quatro rebaixados à Série D. Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo já estão garantidos na fase decisiva. Contudo, os times que têm entre 26 e 22 pontos estão na disputa pelas últimas vagas. Isso significa nove times brigando por três vagas. E tem até time que sonha com a classificação, mas ainda corre risco de cair. Aliás, rebaixados certos por enquanto são apenas dois: Retrô e Tombense. Vamos às contas:
Rodada final da fase de grupo à Série C
Todos os jogos serão às 17h (de Brasília). Transmissões ao lado de cada partida:
Ponte Preta x Londrina – Sportynet e DAZN.
ABC x Itabaiana – Band, Sportynet e YouTube Sportynet.
Náutico x Ituano – Sportynet e DAZN.
Brusque x CSA – YouTube Sportynet.
Ypiranga-RS x Figueirense – Sportynet e DAZN.
Tombense x Guarani – Band, Sportynet e YouTube Sportynet.
Confiança x Retrô – YouTube Sportynet.
Floresta x São Bernardo – YouTube Sportynet.
Maringá x Caxias – YouTube Sportynet.
Anápolis x Botafogo-PB – YouTube Sportynet.
Esta é a pontuação atual
Classificados
1º Caxias – 37 pontos (12 vitórias e saldo de 8)
2º Ponte Preta – 33 pontos (10 vitórias e saldo de 3)
3º Náutico – 33 pontos (9 vitórias e saldo de 15)
4º Londrina – 30 pontos (8 vitórias e saldo de 9)
5º São Bernardo – 30 pontos (8 vitórias e saldo de 6)
Na briga
6º Guarani – 26 pontos (7 vitórias e saldo de 0).
7º Brusque – 25 pontos (7 vitórias e saldo de 1).
8º Ituano – 24 pontos (6 vitórias e saldo de -2).
9º Floresta – 24 pontos (6 vitórias e saldo de -2).
10º Botafogo-PB – 23 pontos (6 vitórias e saldo de 3).
11º Confiança – 23 pontos (6 vitórias e saldo de -2).
12º Figueirense – 23 pontos (5 vitórias e saldo de 4).
13º Ypiranga-RS – 22 pontos (6 vitórias e saldo de -5).
14º CSA – 22 pontos (5 vitórias e saldo de 0).
15º Maringá – 22 pontos (4 vitórias e saldo de -1).
16º Anápolis – 20 pontos (4 vitórias e saldo de -5).
17º Itabaiana – 19 pontos (5 vitórias e saldo de -5).
18º ABC – 18 pontos (2 vitórias e saldo de -4).
Rebaixados
19º Retrô – 14 pontos (3 vitórias e saldo de -14)
20º Tombense – 13 pontos (2 vitórias e saldo de -9)
Situação da rodada
Um jogo tem pouca importância para a classificação: Ponte x Londrina, já garantidos. Os demais serão dramáticos. Para um lugar no Top 8, alguns times dependem apenas de seus resultados. É o caso de Guarani e Brusque: vencendo, estão classificados. Mas o empate não garante a vaga. O oitavo colocado, Ituano (24 pontos), está à frente do nono (Floresta) pelo número de gols marcados. Ou seja, se ambos vencerem, mas o Floresta fizer um gol a mais, ele é quem termina no G-8. Porém, se Guarani, Brusque, Ituano e Floresta tropeçarem, podem ser ultrapassados por Botafogo-PB, Confiança e Figueirense. Ou seja, uma baita mudança de colocação pode acontecer.
Zona de perigo
Há chance pequena de classificação para os times com 22 pontos: CSA e Maringá. Precisam vencer e torcer por combinações. Mas o que precisam mesmo é garantir ao menos um ponto, o que elimina o risco de rebaixamento.
Quem está mais ameaçado
Anápolis (20 pontos)
Itabaiana (19 pontos)
ABC (18 pontos)
O ABC enfrenta o Itabaiana. O empate rebaixa os dois. E a vitória de um não garante a salvação, pois ainda precisarão torcer por tropeços de Anápolis, Maringá ou CSA. O Anápolis enfrenta o Botafogo-PB. Se vencer, segue na Terceirona. Se empatar ou perder, está rebaixado.
Enfim, é emoção até o apito final do juiz nos últimos dois de dez jogos.
