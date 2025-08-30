Rangers x Celtic: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Rangers recebe o Celtic, no Ibrox Stadium, neste sábado, 31/8, às 8h (de Brasília), o primeiro clássico entre os gigantes no Campeonato Escocês. Conhecido como Old Firm, este é considerado o duelo de maior rivalidade do mundo, já que envolve, além de grandes campeões e donos de torcidas enormes, uma questão religiosa. Afinal, o Rangers é o time dos protestantes e o Celtic, dos católicos.

Na Liga Escocesa, que entra na quarta rodada, o Celtic é o atual tetracampeão e vencedor de 13 das últimas 14 ligas. Além disso, o líder com nove pontos, vencendo seus três primeiros jogos. Já o Rangers começou decepcionando, com três empates e apenas o sétimo lugar na tabela. O clube ganhou apenas a edição de 2020/21, isso depois de passar por um processo de falência e ter ficado três anos fora da elite. Agora, tenta espera acabar com a ‘hegemonia verde’. Aliás, esta temporada é histórica: Rangers e Celtic têm, cada um, 55 títulos nacionais. E o favorito Celtic pode, pela primeira vez desde 1927/28, ultrapassar o maior rival no topo dos maiores campeões da Escócia.

Além disso, o duelo servirá para a recuperação das equipes, eliminadas no meio da semana da Champions e tentando se contentar com a Liga Europa. O Rangers vem de uma eliminação sofrida na competição, ao ser goleado pelo Brugge, levando 6 a 0. Já o Celtic perdeu sua classificação para a fase de grupos da Champions ao ser eliminado pelo modesto Kairat, do Cazaquistão, nos pênaltis.

Onde assistir

O canal Goat transmite a partir das 8h (de Brasília).

Como chegam Rangers e Celtic?

O treinador Martin está sob pressão após o time perder para o Brugge, tanto em casa (3 a 1) quanto fora (os citados 6 a 0) nos playoffs da Champions. Assim, tudo indica que James Tavernier retorna ao time. O mesmo ocorre com Mohammed Diomande.

Já no Celtic, as ausências de Alistair Johnston e Jota são certas, o que diminui a qualidade dos tetracampeões. Mas o lado bom é que Maeda, que era dúvida, deve seguir no ataque, formando dupla com Yang Hyun-jun, também cotado para começar. O mesmo acontece com o veterano Kieran Tierney, que volta a jogar este clássico após seis anos. O lateral, que começou a carreira no Celtic, retorna ao time após passagens pela Real Sociedad e pelo Arsenal, e foi uma das principais contratações da equipe para a temporada.

RANGERS X CELTIC

4ª Rodada do Campeonato Escocês

Data e horário: 31/8/2025, 8h (de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, Glasgow (ESC)

RANGERS: Butland; Tavernier, Souttar, Djiga, Meghoma; Cameron, Diomande, Raskin; Moore, Dessers, Gassama

CELTIC: Schmeichel; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Nygren, McGregor, Hatate; Forrest, Maeda, Hyun-jun

Árbitro: Don Robertson

Auxiliares: Daniel McFarlane e Chris Rae

VAR: Andrew Dallas

