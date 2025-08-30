Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na tabela de classificação. Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O Rubro-Negro é o líder isolado da competição e quer se distanciar ainda mais de Palmeiras e Cruzeiro. Por sua vez, o Tricolor Gaúcho busca se recuperar após sequência negativa de resultados.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view.

Como chega o Flamengo

Motivado e com moral no alto, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, quatro a mais que o vice-líder Palmeiras e cinco que do Cruzeiro. Além disso, a defesa e o ataque são os melhores da competição, com 44 gols pró e somente nove contra, respectivamente. Assim, o técnico Filipe Luís busca manter essa regularidade.

Para o confronto, o treinador rubro-negrao não poderá contar com Alex Sandro, com uma lesão na panturrilha esquerda. Desta maneira, Ayrton Lucas e Viña brigam pela posição. Além disso, o volante Jorginho é dúvida para o confronto por conta de um desconforto muscular na coxa. Desta maneira, De la Cruz ou Evertton Araújo pode assumir a posição.

A partida também vai marcar a estreia do novo patrocinador máster do clube, a Betano, na parte mais nobre do uniforme. O clube e a casa de apostas preparam uma festa com shows e ativações antes da bola rolar.

Como chega o Grêmio

Do outro lado, o Grêmio precisa responder dentro de campo devido à atmosfera pressão sobre a diretoria e a comissão técnica. Afinal, o Tricolor está na 14ª posição, com 24 pontos. Nas últimas cinco partidas, perdeu três, venceu uma e empatou outra. No entanto, o time chega motivado após vitória sobre o Atlético por 3 a 1, na Arena MRV.

Dentro de campo, o técnico Mano Menezes conta com dúvidas para escalar o time no setor defensivo. Afinal, Balbuena sofreu uma contusão grave ao fraturar o tornozelo, problema que deve obrigá-lo a ficar até quatro meses sem atuar. Por isso, há uma indefinição de qual será a dupla de zaga titular. No caso, se voltará a ser os dois canhotos Kannemann e Wagner Leonardo. Outra alternativa é recolocar Jemerson na equipe, mas o defensor não passa por momento positivo. Uma outra solução pode ser utilizar outro reforço na posição, o peruano Erick Noriega.

Por fim, o volante Arthur Melo acertou o seu retorno ao Imortal por empréstimo e já foi apresentado. Entretanto, o plano do clube não é acelerar o seu retorno, que não irá ocorrer no jogo contra o Flamengo. A expectativa é de que ocorra somente contra o Mirassol, após a paralisação para a data Fifa, na 23ª rodada do Brasileirão.

FLAMENGO x GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data-Hora: 31/8/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo e Premiere

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho (De la Cruz), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

GRÊMIO: Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

