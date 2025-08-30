Terrabolistas: Ronaldinho Gaúcho nunca decidiu pela Seleção?

O Terrabolistas relembrou a passagem de Ronaldinho Gaúcho na Seleção Brasileira. Contudo, o jornalista Alan Simon levantou um debate polêmico. Afinal, o Bruxo teve papel decisivo com a camisa amarelinha? Durante o programa, o comentarista lembrou que, apesar da carreira brilhante, principalmente no auge pelo Barcelona, o camisa 10 não entregou a mesma performance pelo Brasil.

“Quando foi que ele jogou brilhantemente pela Seleção Brasileira? Quando ele encantou, dominou e ganhou um campeonato (sozinho)? O Ronaldinho Gaúcho foi um grande jogador. O auge dele foi melhor do que o auge do Neymar. O problema é que o auge do Ronaldinho durou dois anos. Na Seleção, nunca foi protagonista. Quando se esperava disso dele na Copa de 2006, em que ele chegou como melhor jogador do mundo, não fez”, disse.

No ciclo para a Copa do Mundo de 2006, o Brasil conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Contudo, no Mundial caiu nas quartas de final para a França. Na época, Ronaldinho era o melhor jogador do mundo. A seleção ainda contava com nomes como Kaká, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador, que formaram o “quadrado mágico”.

“A Seleção de 2006, hoje, é aquele meme que páginas de futebol fazem para gerar nostalgia nas pessoas, mesmo que elas se lembrem que aquele time não ganhou nada. Ganhar da Argentina de 4 a 1 na Copa das Confederações de 2005 ou na Copa América de 2004, não foi com aquele time completo. O Parreira estava fazendo rodízio para não deixar os jogadores sem férias por três temporadas seguidas. A Seleção de 2006 é uma farsa. É a melhor seleção de vídeogame”, completou.

