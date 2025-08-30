Liverpool x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes nesta nova edição da Premier League. Liverpool e Arsenal, dois dos mais tradicionais clubes do futebol inglês, se enfrentam neste domingo (31), às 12h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da competição. A bola rola em Anfield, com mando de campo dos atuais campeões.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Dinsey+ (streaming).

Como chega o Liverpool

Os Reds são os atuais campeões da Premier League e chegam embalados para o confronto direto na briga pela liderança. Isto porque o time comandado pelo técnico Arne Slot venceu as duas primeiras rodadas contra Bournemouth e Newcastle, com 100% de aproveitamento.

Para o clássico em Anfield, Arne Slot não poderá contar com Frimpong e Bajcetic, lesionados, enquanto Mac Allister aparece como dúvida.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, os Gunners também fazem um grande início de temporada e prometem brigar mais uma vez pelo título da Premier League. Em mais uma temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta, o time estreou com vitória sobre o Manchester United e atropelou o Leeds no último compromisso.

Contudo, Arteta precisa lidar com alguns problemas no elenco para o clássico deste domingo. Isto porque o clube está com o departamento médico cheio enquanto Odegaard, Norgaard, Gabriel Jesus, Saka, Havertz e White se recuperam de lesão.

Dessa maneira, existe a expectativa de que o recém-contratado Eze faça sua estreia com a camisa do Arsenal.

LIVERPOOL X ARSENAL

3ª rodada da Premier League 2025/26

Data-Hora: domingo, 31/08/2025, às 12h30 (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz; Salah, Ekitiké e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

ARSENAL: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Merino, Zubimendi e Rice; Madueke, Gyökeres e Eze. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Lee Betts (ING).

