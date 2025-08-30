Santos x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O Peixe, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, busca recuperação após derrota recente, enquanto o Tricolor, treinado por Renato Gaúcho, quer embalar nova sequência de vitórias. O Peixe, afinal, luta para se afastar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Tricolor tenta se aproximar do G6 da competição.

As equipes têm uma rivalidade marcada por jogos equilibrados e momentos históricos. Em 94 encontros oficiais, o Peixe leva vantagem com 38 vitórias, contra 35 do Tricolor e 21 empates.

Como chega o Santos

A fase do Santos é complicada. Afinal, a equipe vem de duas derrotas na competição, sendo uma delas a goleada por 6 a 0 contra o Vasco. Além disso, viu o Z4 novamente se aproximar. Na 15° posição, com 21 pontos, o Peixe está a dois acima do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Para tentar voltar a vencer, o Alvinegro Praiano aposta na estreia de Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino que fará sua estreia contra o Fluminense. Contudo, o treinador terá alguns desfalques e um retorno importantíssimo.

Afinal, após fazer um trabalho separado de transição física e praticar finalizações, Neymar participou normalmente da atividade com o restante do elenco e deve voltar ao time titular. Ele ficou fora do duelo contra o Bahia por estar cumprindo suspensão. Por outro lado, o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão seguem como desfalques. O defensor sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda na partida contra o Juventude e realiza a transição para o gramado. Já o volante está fora da equipe desde 25 de julho, quando sofreu um edema muscular na região da panturrilha direita.

Como chega o Fluminense

Do outro lado, o Fluminense tenta recuperar o bom momento após sequência de sete jogos de invencibilidade. Na nona posição, com 27 pontos, o Tricolor perdeu para o Bragantino por 4 a 2, na última rodada pelo Brasileirão. Além disso, viu réves diante do Bahia por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. O principal fator para as derrotas foi a falta de atenção, colocada em questão por Renato Gaúcho nas duas coletivas depois das partidas. O time, assim, ajustar o problema já nesta partida diante do Peixe.

O técnico Renato Gaúcho tem somente um desfalque para a partida contra o Santos. Samuel Xavier deixou o campo contra o Bahia com dores na coxa esquerda ainda no primeiro tempo e não ficará à disposição. Desta maneira, Guga deve assumir a posição, mas o jovem da base Fidelis também é uma alternativa, já que o camisa 23 vem de jogos irregulares. Por fim, por conta do calendário cheio, o treinador pode dar mais minutos para reforços como Lucho Acosta, Santi Moreno e Igor Rabello.

SANTOS x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data-Hora: 31/8/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Onde assistir: Premiere

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo (Luisão), Luan Peres e Souza (Escobar); Tomás Rincón, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser, Neymar (Barreal) e Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato (Lucho Acosta); Canobbio, Serna e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

