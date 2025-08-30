Vitória x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e Atlético-MG entram em campo neste domingo (31) em busca de reação após uma semana conturbada. O Rubro-Negro demitiu Fábio Carille depois da goleada histórica de 8 a 0 para o Flamengo, a maior da era dos pontos corridos. Já o Alvinegro caiu diante do Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, e também ficou sem técnico, já que a diretoria dispensou Cuca. A bola rola no Barradão a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.

Como chega o Vitória

O Vitória tenta se reerguer após o 8 a 0. Sem Carille, o time será comandado por Rodrigo Chagas até a chegada de um novo treinador. A equipe terá as voltas de Matheuzinho e Baralhas, liberados pelo departamento médico nesta semana. Além disso, Camutanga e Dudu foram reintegrados ao elenco e aguardam a regularização no BID da CBF para reestrearem. No ataque, a esperança de gols continua sendo Renato Kayser. O Rubro-Negro ocupa o Z4, na 17ª posição com 19 pontos, somando três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Como chega o Atlético

O Atlético também vive pressão. Em desvantagem diante do Cruzeiro na Copa do Brasil e somente em 12º no Brasileirão, com 24 pontos, o clube aposta no interino Lucas Gonçalves após a saída de Cuca. O zagueiro Ruan Tressoldi ainda faz trabalhos de condicionamento físico e segue fora. No ataque, Hulk volta de suspensão e assume o papel de referência, enquanto Cuello também retorna. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Galo registrou três derrotas, um empate e apenas uma vitória. E chega mais pressionado por melhores resultados.

Vitória x Atlético

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 31/08/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Barradão, Bahia

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Paulo Roberto e Ramon; Ricardo Ryller e Ronald Lopes; Aitor Cantalapiedra, Erick e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas (interino)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves (interino)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e : Alex dos Santos (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

