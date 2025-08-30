Cruzeiro x Palmeiras (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo (31/8), às 10h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. No confronto da ida, na Arena Barueri, a Raposa venceu por 3 a 1 e traz a vantagem para os seus domínios. Assim, o clube mineiro pode perder por até um gol de diferença que vai para a final. Já o Verdão precisa triunfar por ao menos dois tentos de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Quem avançar, aliás, encara Corinthians ou São Paulo pelo título.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo (apenas para o estado de Minas Gerais), Tv Brasil e SporTV.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa fez grande campanha na primeira fase, ao terminar na primeira posição, com 36 pontos, 11 vitórias, três empates e uma única derrota. Contudo, nas quartas de final, a equipe encontrou muitas dificuldades para bater o RB Bragantino. Afinal, após empatar sem gols no jogo de ida, o Cruzeiro bateu o Massa Bruta por 2 a 0, jogando em Belo Horizonte, com os gols saindo apenas no segundo tempo.

Agora, nas semis, a equipe conseguiu grande vantagem fora de casa, ao bater o Palmeiras por 3 a 1, na Arena Barueri. Assim, uma derrota por até um gol de diferença, encaminha o Cruzeiro para a grande final. O grande destaque das mineiras é Letícia Ferreira, artilheira do clube celeste no Brasileirão Feminino com oito tentos.

Como chega o Palmeiras

O Verdão fez uma boa primeira fase, terminando na quarta colocação, com 30 pontos, nove vitórias, três empates e três derrotas. Seis pontos a menos que o Cruzeiro. Nas quartas de final, o Palmeiras teve um duelo difícil contra o Flamengo, onde perdeu o jogo de ida por 3 a 2 no Rio de Janeiro, mas conseguiu reverter o placar na Arena Barueri, ao vencer por 2 a 0 e avançar.

Contudo, as Palestrinas não conseguiram se impor em casa e perderam para o Cruzeiro por 3 a 1, na Arena Barueri, no jogo de ida das semifinais. Assim, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou por três tentos para ir direto para a final. Para reverter o placar, a grande aposta fica nos pés de Amanda Gutierres, artilheira da competição, com 16 tentos marcados.

CRUZEIRO X PALMEIRAS

Semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de volta)

Data e horário: 31/08/2025, às 10h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Camila, Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Bedoya, Gisseli, Gaby Soares, Pri Back; Byanca Brasil, Marília e Leticia Ferreira. Técnico: Jonas Urias.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales e Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ)

Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Anderson Da Silveira Farias (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.