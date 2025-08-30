Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Palmeiras fazem mais um dérbi quente neste domingo (31/8), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de uma campanha abaixo na competição, o Timão vem empolgado após vencer seus últimos dois compromissos contra o Vasco e o Athletico-PR, esse pela Copa do Brasil. Já o Verdão vem de três triunfos seguidos no torneio e tenta apagar as imagens ruins deixada contra o seu maior rival nos últimos encontros.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record (TV aberta), Prime Video (streaming) e Cazé TV (YouTube).

Virou rotina?

Este embate, aliás, será o sétimo confronto das duas equipes no ano. Ao todo, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram três vezes pelo Paulistão, duas vezes pela Copa do Brasil e agora, duas vezes pelo Brasileiro. O Timão leva vantagem com três triunfos, contra dois empates e apenas uma vitória Alviverde.

Como chega o Corinthians

O Timão encara o confronto como chance de consolidar sua reação na temporada e se afastar de vez a zona de rebaixamento. Afinal, com 25 pontos, a equipe do técnico Dorival Júnior aparece na 11ª posição, seis acima do Z-4. Além disso, é a chance do Corinthians consolidar a grande temporada em cima do seu maior rival. Afinal, o Alvinegro tem a chance de conseguir vencer o Palmeiras pela quarta vez em 2025, garantido a supremacia na temporada.

Contudo, o técnico Dorival Júnior segue com ausências importantes no elenco. José Martínez, com fratura na mão esquerda, André Carrillo, com lesão ligamentar no tornozelo, Hugo e Yuri Alberto em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, estão fora do jogo. Além disso, Matheuzinho, que sentiu dores na coxa direita no meio de semana, é dúvida para o jogo. Matheus Bidu recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática no clássico. A boa notícia é o retorno de Memphis Depay, que deve ser titular.

Como chega o Palmeiras

O Verdão chega embalado pela disputa direta pelo título. A equipe dirigida pelo técnico Abel Ferreira soma 42 pontos e ocupa a segunda colocação, quatro atrás do Flamengo, líder da Série A, com um jogo a menos que o Rubro-Negro. A vitória no dérbi é tratada como fundamental para seguir colado ao concorrente e manter a pressão no topo. Além disso, o Palmeiras tem a chance de apagar a imagem negativa deixada na temporada, após perder o título do Paulistão e ser eliminado na Copa do Brasil para o seu arquirrival.

Entretanto, para a partida, Abel Ferreira ainda não deve contar com Raphael Veiga, com dores no púbis. Outros desfalques ficam por conta de Paulinho (lesão na tíbia), Bruno Rodrigues (lesão no joelho) e Vitor Figueiredo (ligamento cruzado). Suspenso na última rodada, Aníbal Moreno volta a ficar à disposição e é a boa notícia para o treinador português.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

22ª rodada da Série A do Brasileirão

Data e hora: 31/8/2025, 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Raniele, Maycon, Rodrigo Garro e Breno Bidon; Memphis Depay (Kayke) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martinez), Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

