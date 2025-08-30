Inter x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual vice-campeã italiana, a Inter volta ao San Siro para receber a Udinese, neste domingo (31/8), em jogo válido pela segunda rodada da Serie A. A bola rola, assim, às 15h45 (de Brasília), em Milão. Vice-líder da competição após estrear com vitória por 5 a 0, os Nerazzurri visam manter os 100% para superar a Cremonese, que atualmente lidera o certame, com seis pontos.

Como chega a Inter

Após falhar na reta final da última temporada, perdendo o título italiano para o Napoli, e fracassar no Mundial de Clubes, caindo perante o Fluminense, nas oitavas de final, a Inter vem renovada para 25/26. E de técnico “novo”, já que o romeno Chivu assumiu já durante a Copa de Clubes, nos EUA.

Assim, a equipe vem de uma excelente estreia no Campeonato Italiano, goleando o Torino por 5 a 0, no Giuseppe Meazza. O reforço Bonny, proveniente do Parma, estreou com gol – o que fechou a goleada. O romeno, aliás, deverá ter elenco quase completo, já que o único desfalque fica por conta do atacante Taremi, que negocia saída para o Nice. Como o Cremonese já jogou na rodada e venceu, mantendo os 100%, a Inter precisa da vitória para, então, reassumir a ponta da Serie A.

Como chega a Udinese

Depois de um decepcionante 12º lugar na última temporada, a Udinese quer alçar voos maiores em 2025/26. Na estreia da Serie A, porém, um tropeço em casa frente ao Verona: 1 a 1.

Ainda sem poder contar com o goleiro Okoye, suspenso por dois meses por envolvimento com apostas esportivas, o time do técnico Kosta Runjaic vem com Sava no gol. Por outro lado, o alemão pode contar com o retorno do meia Ekkelenkamp, recuperado de lesão.

Na última sexta, o treinador falou à imprensa sobre sua expectativa para o jogo deste domingo fora de casa. Rasgando elogios à Inter, Runjaic admitiu que o favoritismo pertence aos mandantes.

“Vamos a Milão e sabemos que não somos favoritos. Jogaremos contra a Inter, mas não temos nada a perder. Eles também sabem disso; são um dos melhores times da Itália. Conhecemos seus pontos fortes, seu ataque ameaçador, suas corridas, transições e sua mecânica de jogo; eles jogam juntos há anos. Queremos fazer uma boa partida, jogando como nos preparamos para fazer, independentemente do adversário”, disse o treinador.

INTER x UDINESE

Campeonato Italiano 2025/26 – 2ª rodada

Data-Hora: 31/8/2025, domingo, 15h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

INTER: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Cristian Chivu

UDINESE: Sava; Bertola, Solet e Kristensen; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp e Zemura; Davis e Bravo. Técnico: Kosta Runjaic

Árbitro: Matteo Marchetti (ITA)

Assistentes: Giovanni Baccini (ITA) e Valerio Colarossi (ITA)

VAR: Valerio Marini (ITA)

Onde assistir: Disney+ e Xsports

