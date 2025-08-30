Estêvão encanta, João Pedro marca, e Chelsea vence no Inglês

Com os brasileiros Estêvão e João Pedro mostrando serviço, o Chelsea venceu mais uma no Campeonato Inglês. Afinal, na manhã deste sábado, 30/8, recebeu o também londrino Fulham no Stamford Bridge e venceu por 2 a 0. Os gols foram de João Pedro e Enzo Fernández, este de pênalti. Além do gol, João Pedro teve eficaz participação na área e celebrou seu segundo gol em três rodadas. E mais: foi à defesa e salvou um gol no fim. Já Estêvão, que assim como o JP começou como titular, fez ótimas jogadas pela direita, quase fez um gol, e ao ser substituído foi aplaudido de pé pela atuação.

Assim, com os dois convocados por Ancelotti para a Seleção Brasileira muito bem (outro brazucaAndrey entrou no fim) , o Chelsea chega aos sete pontos, assumindo provisoriamente a liderança, mas pode perder ao fim da rodada, pois pode ser ultrapassado por Tottenham, Arsenal ou Liverpool, ambos com seis pontos e que ainda jogarão. Aliás, os dois últimos jogam entre si. Porém, o Fulham, que fez um bom jogo e foi melhor no primeiro tempo, segue com dois pontos.

Como foi a vitória do Chelsea

O primeiro tempo teve um Fulham muito superior, desperdiçando várias oportunidades claras, como uma com o ex-Flamengo Rodrigo Muniz. Ele chegou a fazer um belo gol após receber em velocidade e finalizar na saída do goleiro, mas o VAR anulou o lance por conta de uma falta — bastante contestada — cometida por Muniz no início da jogada.

O Chelsea, que perdeu o atacante Delap por lesão na coxa esquerda aos 12 minutos, teve apenas um ataque com relativo perigo com Estêvão, aos seis minutos. Isso até os minutos finais, quando o próprio Estêvão passou a criar mais chances de perigo. O time saiu na frente nos acréscimos, aos 54 minutos: Enzo Fernández cobrou escanteio pela esquerda, e João Pedro marcou de cabeça. O técnico do Fulham, Marco Silva — que já havia reclamado muito do gol anulado — esbravejou com o juiz por causa dos longos acréscimos, mas o árbitro estava correto. A lesão de Delap e a checagem do VAR no gol anulado justificaram os nove minutos extras.

Veioa etapa final e o Chelsea se manteve bem em campo, com Estêvão sendo o jogador mais ativo na criação de jogadas. Em uma delas, aos 13 minutos, o jovem brasileiro quase marcou seu primeiro gol na Premier League. Ele invadiu a área e finalizou com perigo, mas Leno fez uma excelente defesa, se esticando para evitar o terceiro gol dos Blues. Estevão saiu aos 21 minutos, dando lugar a Gittens, e sendo aplaudido de pé pela torcida, pela sua ofensividade e qualidade nos dribles.

Rumo à Granja

Já na reta final, o treinador Enzo Maresca colocou o terceiro brasileiro do Chelsea em campo, Andrey (também convocado para a Seleção). Com a vitória assegurada, os Blues administraram o tempo, satisfeitos com o 2 a 0. Não sem antes João Pedro salvar um gol. Que atuação! E assim o trio brazuca embarca rumo à Granja Comary para defender o Brasil diante de Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, em alta e, até o momento, no topo da Premier League.

Jogos da 3ª rodada do Inglês

Sábado (30/8)

Chelsea 2×0 Flulham

Wolverhampton x Everton -11h

Tottenham x Bournemouth – 11h

Manchester United x Burnley – 11h

Sunderland x Brentford – 11h

Leeds x Newcastle – 13h30

Domingo (31/8)

Brighton x Manchester City – 10h

Nottingham Forest x West Ham – 10h

Liverpool x Arsenal – 12h30

Aston Villa x Crystal Palace – 15h

