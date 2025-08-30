Pelo Alemão, Leverkusen vacila no fim e fica no empate com Werder Bremen

Após o empate na estreia do Campeonato Alemão, o Leverkusen voltou a tropeçar competição. Neste sábado, 30/8, fora de casa, no Weserstadion, empatou com o Werder Bremen por 3 a 3. E foi bem amargo. Afinal, chegou a abrir 3 a 1. Mas vacilou demais na reta final e deixou o time da casa igualar o placar.
O destaque do Leverkusen foi o atacante tcheco Patrik?Schick, que fez dois gols. Já o estreante Tillmann marcou o outro do Leverkusen. Para o time da casa, os gols foram de Romano?Schmid, de pênalti, ainda no prmeiro tempo. Na etapa final, Isaac?Schmidt fez um belo gol, diminuindo o placar. E, nos acréscimos, aos 48 minutos, após pressão insana, o Werder empatou com Koulibaly.
O Leverkusen vai a dois pontos, no meio da tabela. Já o Werder Bremen, por sua vez, fez seu primeiro ponto e deixa a lanterna.
Leverkusen eficaz no primeiro tempo
Werder Bremen e Leverkusen fizeram um primeiro tempo de equilíbrio, com o time da casa com boa posse, mas finalizando pouco. Já o Leverkusen teve a chance de sair na frente logo aos quatro minutos, quando Tella fez boa jogada pela esquerda, foi ao fundo e cruzou para o artilheiro tcheco Patrik Schick fazer 1 a 0. O Werder reagiu com um golaço. Aos 35 minutos, Tillman, a maior contratação do Leverkusen para a temporada (veio do PSV), recebeu cruzamento da esquerda, dominou no peito e bateu com classe para fazer seu primeiro gol pelo novo clube. Contudo, ainda no primeiro tempo, o Werder diminuiu em seu único chute certo ao gol, um pênalti bem cobrado por Romano Schmid.
Schick marca; Mas donos da casa quase complicam a vitória
No segundo tempo, o Leverkusen ampliou quando Kofane foi derrubado na área por Stark. O zagueiro do Bremen já tinha cartão amarelo e foi expulso. Schick cobrou bem e colocou 3 a 1 no placar.
Mas o Leverkusen deu alguns vacilos. O goleiro Flekken estava meio inseguro. Numa bola que recebeu para sair com os pés, podia fazer qualquer coisa, mas jogou em cima de Grüll. Mesmo assim, o atacante, livre e quase na pequena área, conseguiu isolar.
Em seguida, após recuperar a bola na defesa, Keke Topp lançou para Isaac Schmidt. O suíço correu, chegou na frente do goleiro Flekken, que saiu atabalhoadamente da área. Isaac ganhou com um toque de cabeça e ainda fora da área, bateu certeiro para o gol vazio. O Werder,com o 3 a 2, voltou para o jogo. Isso acordou o time da casa, que se lançou ao ataque, buscou o empate a qualquer custo e conseguiu o objetivo aos 48 minutos. Em uma pressão intensa, num escanteio em que até o goleiro tentou o gol, a bola não saiu da área do Leverkusen e, no bate-rebate, sobrou para um chute forte de Koulibaly, igualando tudo.
Jogos da 2ªrodada do Campeonato Alemão
Sexta-feira (29/8)
Hamburgo 0x2 St. Pauli
Sábado (30/8)
Werder Bremen 3×3 Leverkusen
Hoffenheim 1×3 Eintracht
RB Leipzig 2×0 Heidenheim
Stuttgart 1×0 Borussia M’Gladbach
Augsburg x Bayern – 13h30
Domingo (31/8)
Wolfsburg x Mainz – 10h30
Borussia x Union Berlin – 12h30
Colonia x Freiburg – 14h30
