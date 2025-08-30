Com gol brasileiro, Bournemouth domina e derrota o Tottenham em Londres

Com gol brasileiro, Bournemouth surpreende o Tottenham em casa e vence a segunda na Premier League - (crédito: Foto: Julian Finney/Getty Images)

Com um gol do atacante brasileiro Evanilson, logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Bournemouth derrotou e dominou um inofensivo Tottenham, em Londres, na manhã deste sábado (30), pela terceira rodada da Premier League. Desse modo, os Spurs permaneceram com seis pontos na tabela da competição. Pontuação esta que os visitantes chegaram ao conquistar o resultado positivo.

O Tottenham volta a campo no próximo dia 13 de setembro, visitando o West Ham, pelo Campeonato Inglês. Pela mesma competição, o Bournemouth recebe o Brighton, na mesma data.

Anticlimax no norte de Londres

O torcedor que chegou esperançoso pela terceira vitória consecutiva dos Spurs teve uma grande decepção na primeira etapa. Logo aos quatro minutos, Senesi serviu Evanilson, o atacante brasileiro concluiu e, após desviar em Romero, a bola encobriu Vicario: Bournemouth 1 a 0.

Pior que levar o gol, foi a reação dos anfitriões. Inegavelmente atordoados, os jogadores não conseguiram sequer concluir uma bola a gol na primeira etapa. Por sua vez, os visitantes tomaram conta da partida e novamente Evanilson, Semenyo e Brooks estiveram perto de ampliar o placar.

Segundo Tempo

A volta do intervalo, em resumo, mudou apenas o lado para o qual as equipes atacavam. Aliás, as equipes não. O Bournemouth. O clube do sul do país seguiu amplamente superior e criou as melhores chances desde o início da segunda parte. Na mais aguda delas, Brooks carimbou o travessão após Vicario dar rebote em chute de Evanilson.

Após uma série de oportunidades desperdiçadas pelos visitantes, apenas após os 30 minutos o Tottenham ensaiou uma pressão para conseguir pelo menos o gol de empate. Contudo, com incompetência impressionante, levou algum perigo apenas nos acréscimos, quando Tel, de virada na entrada da área, arrematou para fora.

Jogos da 3ª rodada do Inglês

Sábado (30/8)

Chelsea 2×0 Flulham

Wolverhampton x Everton -11h

Tottenham x Bournemouth – 11h

Manchester United x Burnley – 11h

Sunderland x Brentford – 11h

Leeds x Newcastle – 13h30

Domingo (31/8)

Brighton x Manchester City – 10h

Nottingham Forest x West Ham – 10h

Liverpool x Arsenal – 12h30

Aston Villa x Crystal Palace – 15h

