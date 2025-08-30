Botafogo aceita proposta e Cuiabano deve jogar no Nottingham Forest

O Botafogo já aceitou a proposta do Nottingham Forest pelo lateral-esquerdo Cuiabano. Sendo assim, agora resta apenas que o jogador dê o seu aval para que a transferência seja concretizada. As informações são do ge.globo. Vale lembrar que a janela de transferências no futebol britânico se encerra na próxima segunda-feira (1), o que torna a definição urgente.

Enquanto isso, Cuiabano segue treinando com o elenco do Botafogo, mas em processo de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo. Se tudo ocorrer como previsto, ele poderá estar à disposição para o jogo de volta contra o Vasco, após a data Fifa. No entanto, é importante destacar que isso depende de sua permanência no clube até lá.

Questões salariais dificultaram saída do Botafogo

O lateral já manifestou interesse em atuar no futebol europeu, mas a negociação com o Nottingham Forest no meio do ano acabou sendo dificultada por questões salariais, segundo o noticiário. Mesmo assim, o interesse europeu não se limitou ao clube inglês: o Brighton também demonstrou intenção de contratar Cuiabano, chegando a apresentar propostas que giravam em torno de € 9 milhões, cerca de R$ 57 milhões na época.

Cuiabano tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2027, e o clube buscava, simultaneamente, renovar seu vínculo, oferecendo valorização salarial. O jogador, que agora veste a camisa 6, tem 22 anos e acumula sete gols e sete assistências em 60 partidas pelo time carioca, o que evidencia sua importância dentro do elenco e justifica o interesse de clubes da Europa.

