Terrabolistas: Seleção não pode viver só de Premier League

O programa Terrabolistas debateu o critério de convocação na Seleção Brasileira. Assim, o jornalista Alan Simon questionou a presença de nomes por grife de liga, como jogadores que atuam na Premier League. Entre eles, o meia Joelinton. O comentarista pontuou que o meio-campista nunca convenceu e já recebeu inúmeras oportunidades com a camisa amarelinha.

“Nunca gostei de nenhuma atuação dele na Seleção Brasileira. Quem defende ele, usa a carteirada da Premier League. Quer dar mais uma chance? Beleza. Se ele jogar e for bem, eu mudo minha opinião. Mas se ele não mostrar futebol de novo, tem que ser a última (chance). Não gosto de carteira cativa na Seleção ou de carteirada da liga em que joga”, disse.

Contudo, Joelinton não disputará os próximos jogos da Seleção Brasileira. Afinal, ele sofreu uma lesão durante o segundo jogo do Newcastle no Campeonato Inglês. Assim, o técnico Carlo Ancelotti chamou Jean Lucas, do Bahia, para o lugar.

O Brasil enfrenta o Chile, no dia 4, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois, a Seleção encara a Bolívia, em 9 de setembro, em El Alto, na altitude de mais de 4 mil metros acima do nível do mar, pela última rodada.

Em terceiro lugar, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. O país é o único presente em todas as edições desde 1930, quando a competição foi criada. Além disso, também é o maior campeão com cinco títulos e busca o hexacampeonato para dar fim a um jejum de quase 24 anos.

