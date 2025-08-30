Samuel Lino, do Flamengo, é convocado após corte de Matheus Cunha

Após brilhar na goleada sobre o Vitória ganha chance na Seleção - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado neste sábado (30/08) pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Após conversa entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção, o atacante Matheus Cunha foi desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley, pela Premier League (vitória por 3 a 2).

Matheus Cunha deixou o campo de jogo aos 30 minutos do primeiro tempo, aparentemente com um problema muscular na coxa esquerda. O clube ainda não deu informações sobre a situação do jogador.

Seleção sofre quarto corte

Este é o quarto corte nesta convocação de Carlo Ancelotti. O treinador já perdeu três convocados por lesão: o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, o volante Joelinton, do Newcastle, e o lateral-direito Vanderson, do Monaco. Foram chamados Jean Lucas, do Bahia, e Vitinho, do Botafogo, e o técnico preferiu não convocar um substituto para Alex Sandro.