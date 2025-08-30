Cruzeiro fecha a contratação de atacante do Besiktas

Arroyo, de 19, anos deve chegar na próxima semana em BH - (crédito: Foto: Divulgação / Besiktas)

O Cruzeiro fechou a contratação do atacante equatoriano Keny Arroyo, do Besiktas. O jogador deve chegar a Belo Horizonte na próxima semana, de acordo informação inicial é do “ge”. O clube celeste, aliás, contou com participação decisiva do jogador para concluir as negociações. A última proposta superou R$ 40 milhões por 50% dos direitos econômicos.

O equatoriano, convocado com frequência para a seleção do seu país, busca mais minutos em campo para conquistar espaço visando ao Mundial de 2026. Pelas redes sociais, o jogador publicou uma postagem enigmática, com referência as cores do Cruzeiro e a frase: “Tic-tac”.

Canhoto de origem, Arroyo atua pelo lado direito do ataque, destacando-se pela velocidade e pelo drible. Com apenas 19 anos, já soma 63 jogos como profissional: 14 pelo Besiktas e 39 pelo Del Valle. No clube equatoriano, deu oito assistências e marcou quatro gols.

Em fevereiro deste ano, foi contratado pelo Besiktas por mais de 5 milhões de euros, mas não se firmou como titular. Com contrato até junho de 2029, disputou 14 partidas e balançou as redes duas vezes. Também tem passagem pela seleção equatoriana de base e principal.

Nesta janela de transferências, o Cruzeiro, aliás, já acertou as contratações em definitivo do lateral-direito Kauã Moraes, ex-Athletico; e do volante Ryan Guilherme, ex-Fortaleza. Além deles, o atacante Luis Sinisterra chegou ao Cabuloso por empréstimo de um ano do Bournemouth, da Inglaterra. Ele, entretanto, foi o único reforço anunciado até o momento.

