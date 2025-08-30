Genoa x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

O Genoa recebe a Juventus no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, neste domingo (31), às 13h30 (de Brasília),pela 2ª rodada da Serie A. Após um empate fora de casa na estreia, o Genoa busca sua primeira vitória na competição. Por outro lado, a Juventus iniciou a temporada com vitória em casa e quer manter o ritmo positivo. Ambas as equipes têm objetivos distintos, mas compartilham a mesma necessidade: conquistar pontos importantes já nas primeiras rodadas.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem a partida.
Como chega o Genoa
O Genoa iniciou a temporada com empate fora de casa e precisa da primeira vitória para ganhar confiança. Sob o comando do técnico Patrick Vieira, a equipe aposta em Lorenzo Colombo para liderar o ataque, após a saída de Andrea Pinamonti, artilheiro da última temporada.
Além disso, o lateral Aaron Martin, os reforços Valentin Carboni, Arthur Gronbaek e Nicolae Stanciu são peças-chave para criar chances ofensivas. Entretanto, o time terá baixas importantes: Caleb Ekuban e Sebastian Otoa seguem lesionados. Por outro lado, Leo Ostigard está recuperado e deve iniciar entre os titulares. O Genoa espera aproveitar o fator casa para conquistar três pontos e melhorar sua posição na tabela antes da pausa para jogos internacionais.
Como chega a Juventus
A Juventus começou a temporada com vitória, mas enfrenta desfalques. Andrea Cambiaso cumpre suspensão de duas partidas, enquanto Juan Cabal e Fabio Miretti estão lesionados. Com Dusan Vlahovic em baixa ou fora de forma, Jonathan David deve liderar o ataque, apoiado por Kenan Yildiz, que vem de grande fase com 11 participações em gols desde março.
Além disso, a ausência de Cambiaso pode levar o versátil Weston McKennie a atuar na lateral. Sob o comando de Igor Tudor, a equipe busca consolidar sua posição no início da Serie A e manter o ritmo positivo que marcou a vitória na primeira rodada.
GENOA X JUVENTUS
Campeonato Italiano – 2ª Rodada
Data-Hora: 31/8/2025, às 13h30 (de Brasília)
Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália
GENOA: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo.. Técnico: Patrick Vieira
JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. Técnico: Igor Tudor
Árbitro: Daniele Doveri
Assistentes: Alessandro Giallatini e Fabio Maresca
VAR: Paolo Valeri
