Fluminense perde Samuel Xavier por lesão; veja tempo de recuperação

O Fluminense confirmou neste sábado (30) que o lateral-direito Samuel Xavier sofreu uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda. Desta maneira, o jogador será desfalque do Tricolor de quatro a seis semanas. O técnico Renato Gaúcho deve manter Guga, mas pode utilizar Júlio Fidelis, que foi bem quando entrou em campo.

Samuel Xavier deixou o gramado contra o Bahia com dores na coxa esquerda. Ele foi substituído aos 11 minutos, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Com a lesão do lateral, o técnico Renato Gaúcho, assim, colocou Guga em campo.

O comandante deve manter o camisa 23 no lugar de Samuel Xavier no jogo contra o Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, ele não vive grande fase no time quando foi acionado. Além disso, há opção de colocar Julio Fidelis, de 18 anos. O Moleque de Xerém chamou atenção por atuação diante do Bahia, pelo Brasileirão.

O camisa 2, aliás, tem 35 anos e está no Fluminense desde 2021. Com a camisa tricolor, ele já conquistou a Libertadores (2023), a Recopa Sul-americana (2024), além de dois Cariocas (2022 e 2023).

Depois de perder por 1 a 0, o Fluminense volta a enfrentar o Bahia, no Maracanã, no próximo dia 10, no jogo da volta da Copa do Brasil, que vale vaga na semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.