Com reforços, Vasco divulga relacionados para jogo contra o Sport

O Vasco divulgou, neste sábado (30), a lista de relacionados para a partida contra o Sport neste domingo, na Ilha do Retiro, com dois reforços. O técnico Fernando Diniz terá a disposição Matheus França e Robert Renan, reforços nesta janela de transferências, pela primeira vez.

No entanto, Paulo Henrique será desfalque. O lateral está com um edema na coxa direita e, por isso, não deve ir a campo. Ele já perdera o jogo contra o Corinthians e saíra no intervalo contra o Glorioso por conta do problema. A ideia da comissão técnica é aproveitar a Data Fifa, que se inicia após a rodada do fim de semana, para preparar o lateral, visando especialmente o jogo da volta contra o Botafogo, no dia 11 de setembro. Puma jogará em seu lugar.

Além de Paulo Henrique, o volante Tchê Tchê também apresentou edema na coxa direita. Assim, segue entregue ao departamento médico do clube. Por ter realizado uma partida que rendeu muitos elogios, o jovem Cauan Barros, assim, deverá seguir no time titular, formando dupla com Jair na “volância”.

Por fim, Mateus Carvalho volta à relação depois de se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho e reforça o meio-campo do Vasco.

Relacionados do Vasco

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Paulo Ricardo, Puma Rodríguez, Leandrinho, Lucas Piton e Victor Luis

Zagueiros: Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Robert Renan

Volantes/Meias: Barros, Coutinho, Jair, Mateus Carvalho e Matheus França

Atacantes: Alex Teixeira, Andrés Gómez, David, Garré, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti

